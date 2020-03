Cerignola, sorpresi a spingere un’auto rubata. Due fermi e una denuncia

Nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati predatori, mercoledì scorso, intorno alle ore 10,40, gli Agenti della Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Cerignola, nel transitare in via Taormina, si avvedono di alcune persone che stanno cercando di fare partire a spinta un’autovettura. In particolare, due ragazzi erano intenti a spingere l’autovettura mentre un terzo si trovava al volante.

I tre giovani, accortisi del sopravvenire degli Agenti, scappavano in diverse direzioni, ma i Poliziotti riuscivano a raggiungerne due, tra cui il conducente. I successivi accertamenti consentivano di appurare che l’autovettura, una nuovissima Volkswagen T-Roc, era stata rubata il giorno precedente a Bari.

I due ragazzi venivano accompagnati nei locali del Commissariato e compiutamente identificati. Si tratta di due giovani cerignolani, entrambi di anni 23 e con precedenti di polizia. Gli stessi, d’intesa con la Procura della Repubblica di Foggia, venivano sottoposti a fermo per il reato di ricettazione e condotti presso le rispettive abitazioni. A distanza di qualche ora, anche il terzo complice si presentava presso gli uffici di Polizia e veniva denunciato in stato di libertà per lo stesso reato.