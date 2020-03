Il Covid-19 non ferma le rapine: colpo all’area di servizio Saline Est dell’A14

Nonostante il divieto di uscire e restare in casa, il Coronavirus non ferma le iniziative criminali di alcuni malviventi: è accaduto nel pomeriggio di venerdì 13 marzo, intorno alle 18, quando alcuni rapinatori sono entrati nell’area di servizio Saline Est sull’A14 Bologna-Taranto. Gli uomini armati hanno fatto incetta di sigarette e gratta e vinci, ed hanno utilizzato uno stratagemma per eludere i controlli delle forze dell’ordine: hanno chiamato la Polizia Stradale per un falso incidente stradale, così la pattuglia si è mossa, avendo campo libero per compiere il furto.

Dopo l’irruzione però, i ladri hanno lasciato nell’esercizio la pistola usata per il colpo, la quale è stata presa in custodia dalla stessa Polizia Stradale. Sono al vaglio degli investigatori le immagini degli impianti di videosorveglianza per carpire ogni elemento utile per risalire all’identità degli autori del furto.