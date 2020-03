Ambito territoriale, avviso pubblico per assunzione di assistenti sociali e operatori amministrativi

L’Ambito Territoriale di Cerignola ha indetto una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato part-time e full-time di personale per il profilo professionale di “Assistente sociale” e “Operatore amministrativo specializzato” da destinare all’Ufficio di Piano dell’Ambito. Si tratta di una misura rientrante nel PON Inclusione 2014-2020, rispetto a cui l’Ambito territoriale di Cerignola ha presentato un proprio progetto per un importo complessivo di € 1.470.529,00 a valere sul Fondo per contrastare le nuove povertà.

Il progetto, tutt’ora in fase di realizzazione, prevede il rafforzamento del Servizio Sociale Professionale; il rafforzamento degli interventi di inclusione, quali il Pronto Intervento Sociale, il sostegno alla genitorialità, la mediazione familiare, l’Assistenza Domiciliare Educativa, e l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità; il rafforzamento dei punti di accesso alle misure di Inclusione nazionali e regionali.

Pertanto, come da delibera del Coordinamento istituzionale del Piano sociale di Zona Cerignola, Carapelle, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Ordona n. 2 del 29/01/2019 di approvazione dell’atto di indirizzo relativo all’acquisizione di risorse umane per l’attuazione del Piano sociale di Zona-Pon Inclusione, si rende necessario dotare l’Ufficio di Piano di un assetto organizzativo efficiente e competente, articolato in modo flessibile e funzionale per rispondere alle esigenze legate alle diverse realtà territoriali di cui l’Ambito si compone e, allo stesso tempo, per assicurare il rispetto dei vincoli e dei tempi dettati dalla normativa nazionale e regionale in materia di contrasto alla povertà e inclusione sociale.

La selezione, pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale, è volta quindi all’assunzione delle seguenti unità operative: n. 6 unità con profilo professionale “Assistente sociale” ex L. 23 marzo 1993 n. 84) a tempo parziale (18 ore settimanali) e n. 6 lavorative unità a tempo pieno da destinare, in base alle esigenze lavorative, all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Cerignola e/o ai Comuni facenti parte dell’Ambito stesso (Carapelle, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Ordona), n. 5 unità lavorative con profilo professionale di “Operatore amministrativo specializzato” a tempo parziale (18 ore settimanali) e n. 1 unità lavorativa a tempo pieno da destinare, in base alle esigenze lavorative, all’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale di Cerignola e/o ai Comuni facenti parte dell’Ambito stesso (Carapelle, Orta Nova, Stornara, Stornarella, Ordona), per lo svolgimento di specifiche attività burocratiche e amministrative afferenti alla realizzazione del progetto di cui al PON Inclusione 2014-2020 – Avviso 1/2019 PaIS.

Si precisa che gli incarichi in questione avranno una durata che decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato e dovranno concludersi entro e non oltre il 31/12/2022, salvo possibili proroghe concesse dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

I soggetti interessati devono presentare la loro candidatura mediante apposita domanda che dovrà pervenire, in busta chiusa, entro il termine perentorio del 20mo giorno dalla data di pubblicazione del bando di concorso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI n. 21 del 13/03.2020 4° Serie Speciale-Sezione Concorsi ed Esami) secondo le modalità indicate nell’Avviso. Si precisa, altresì, che la valutazione delle domande per gli specifici profili, sarà effettuata, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, da apposita Commissione all’uopo nominata.

Il rapporto di lavoro a tempo determinato, sia a tempo pieno e sia a tempo parziale, sarà costituito e regolato da contratto individuale, secondo le condizioni di cui alle disposizioni di legge in vigore, della normativa Comunitaria e del Contratto Collettivo Nazionale di lavoro del personale non dirigente del comparto Regioni–Autonomie Locali.