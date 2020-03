Approvato il Decreto “cura Italia”. Ecco la risposta economica del Governo

«Il Governo è vicino a tutti. Nessuno deve sentirsi abbandonato» Lo ha detto Giuseppe Conte che in conferenza stampa ha annunciato una grossa manovra economica di sostegno per contrastare l’emergenza Coronavirus anche da un punto di vista economico. In campo aiuti per medici, lavoratori, famiglie e imprese, un’iniezione di sostegno all’economia da circa 25 miliardi e finanziamenti mobilitati per 350 miliardi.

«Una diga per proteggere, imprese, famiglie e lavoratori» ha detto Conte. «Sono davvero orgoglioso perché sono partecipe di questa grandiosa comunità che ho l’onore di guidare in questo frangente difficile. Molti italiani sono in trincea, tanti rimangono a casa. Insieme ce la faremo».

