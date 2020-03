Ecco il piano ospedaliero per Coronavirus in Provincia di Foggia

Ecco il Piano ospedaliero #coronavirus della Regione Puglia (clicca qui), con il dettaglio della sua organizzazione nei presidi pubblici e convenzionati della provincia di Foggia. È stato presentato stamattina dal presidente Michele Emiliano, dal direttore del Dipartimento Politiche per la Salute Vito Montanaro e dal responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche Pier Luigi Lopalco, epidemiologo, scienziato diventato celebre in questi giorni e chiamato in Puglia per prestare le sue altissime competenze.

Il Piano è tarato su uno scenario di 2.000 contagiati e parte dall’identificazione di un ospedale COVID per ciascuna provincia da dedicare alla gestione esclusiva del paziente affetto da COVID-19. Perché solo uno per provincia? Per contenere il numero di lavoratori esposti, per razionalizzare l’utilizzo dei DPI (i dispositivi di protezione individuale) e per focalizzare le competenze.

In provincia di Foggia il Policlinico “Riuniti” di Foggia è Ospedale COVID con:

9 posti attivi per COVID-19, 25 posti attivabili per COVID-19, totale 34 posti di Terapia intensiva;

37 posti attivi per COVID-19 di Pneumologia;

24 posti attivi per COVID-19, 20 posti attivabili per COVID-19, totale 44 posti di Malattie infettive.

Quando il paziente affetto da COVID-19 ha superato la fase acuta, sono stati individuati Ospedali COVID post acuzie in questi Ospedali di Comunità:

San Nicandro Garganico: 20 posti attivabili per COVID-19;

Torremaggiore: 12 posti attivabili per COVID-19;

Vico del Gargano: 12 posti attivabili per COVID-19;

Vieste: 10 posti attivabili per COVID-19.

Ospedali non COVID-19