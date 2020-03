La Camera di Commercio di Foggia al fianco delle imprese per affrontare l’emergenza da Covid 19

La Camera di Commercio di Foggia in questo delicato e difficile momento che il Paese sta vivendo in linea con le disposizioni governative per il contenimento dell’emergenza sanitaria, ha messo in campo una serie di misure straordinarie per continuare ad essere al fianco delle imprese del territorio, garantendo al contempo la salute pubblica e quella dei propri dipendenti.

In questa direzione – da lunedì 16 marzo e fino a nuove disposizioni – la maggior parte del personale dipendente lavorerà in smart working, ma contestualmente sarà implementata l’operatività dei servizi online per le imprese del territorio. Presso la sede di via Protano rimane, comunque, aperto al pubblico lo Sportello Polifunzionale, posto al piano terra che continuerà a garantire, dal lunedi al venerdi, dalle 9,00 alle 13,00, i seguenti servizi:

rilascio di certificati registro delle imprese;

SPID, firma digitale;

deposito libri ai fini della vidimazione;

rilascio carte tachigrafiche;

documenti di accompagnamento delle merci per l’estero;

istanza cancellazione protesti.

Si evidenzia, però, che di tutti i servizi per le imprese si potrà usufruire anche telematicamente sulla base delle indicazioni presenti sul sito istituzionale della CCIAA di Foggia all’indirizzo: https://www.fg.camcom.gov.it/. Inoltre, per meglio accompagnare le imprese del territorio in questa fase di difficoltà e incertezza, l’Ente presieduto da Damiano Gelsomino ha anche potenziato un canale di supporto telefonico e online per l’assistenza nell’espletamento delle pratiche.

Sempre a far data da lunedì 16 marzo, infine, sarà attivato uno Sportello informativo sull’emergenza dedicato alle imprese, utile anche come punto di ascolto dei bisogni delle aziende del territorio. Uno strumento per approntare, con le altre Istituzioni competenti, le misure più idonee al superamento di questa fase emergenziale e per il rilancio, si spera quanto prima, dell’economia di Capitanata.