Monsignor Renna: «due nostri concittadini contagiati. Non uscite di casa»

Sulla comparsa dei primi due casi di Coronavirus a Cerignola è intervenuto il Vescovo della Diocesi di Cerignola e Ascoli Satriano Don Luigi Renna. Di seguito la lettera indirizzata alla città.

Carissimi Cittadini di Cerignola,

questa mattina la comunicazione del Vice-Questore della nostra Città, dott.ssa Loreta Colasuonno, ci ha messo dinanzi ad una verità scomoda: due nostri concittadini sono stati contagiati dal coronavirus.

Rendiamoci conto che l’epidemia è tra noi!

Purtroppo, alcuni di voi stanno dimostrando grande superficialità: ragazzi, adulti, anziani passeggiano per le strade. È vero che rimanere chiusi in casa è difficile e pesante, ma in questa fase così delicata è necessario perché solo così si potrà bloccare il diffondersi del Covid-19.

Cari genitori, i vostri figli non devono uscire di casa, neppure per andare a trovare gli amici.

Cari anziani, se uscite, rischiate di essere contagiati!

Ve lo chiedo come un padre che ha a cuore la salute integrale dei suoi figli!

Chi azzarda comportamenti irresponsabili rischia di mettere a repentaglio la vita di decine di persone.

Vi affido tutti alla Madonna di Ripalta e vi supplico di accettare questo pressante invito.