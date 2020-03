Primi casi di Coronavirus a Cerignola? Si attendono però voci ufficiali

Ci sarebbero i primi casi di Coronavirus a Cerignola. La cosa sarebbe venuta fuori nella giornata di ieri, domenica 15 marzo. Dopo la positività al tampone si attendono adesso le conferme. Ieri – in occasione dell’aggiornamento delle 20,30 – non sono stati diffusi ufficialmente i dati per la provincia di Foggia. Non ci sono pertanto numeri ufficiali, sia dei contagiati in provincia che di quelli (eventuali) nella città di Cerignola.

Sarebbero poi in fase di accertamento altre persone (poste in quarantena), non si comprende esattamente se riconducibili ad altri contagiati o che avrebbero avuto contatti con persone provenienti dal nord. Le voci si inseguono insistenti di smartphone in smartphone e adesso l’intera città attende di sapere, di ricevere conferme. Anzi, si spera, sonore smentite.