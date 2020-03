Ufficiali i primi 2 casi di Coronavirus a Cerignola. Confermate le anticipazioni

Come preannunciato questa mattina in anteprima da lanotiziaweb.it ci sono i primi due casi ufficiali di covid-19 a Cerignola. A farlo sapere è il vicequestore aggiunto Loreta Colasuonno.

«Da fonti ufficiali a Cerignola sono stati accertati due casi e le due persone sono state trasferite altrove. Al momento è ricoverato un parente dei due ma si è in attesa dei risultati del tampone. Siete pregati di non diffondere nomi e non contattare persone accusandole di diffondere la malattia perché potreste essere denunciati per questo. Piuttosto restate a casa» ha scritto la Colasuonno sulla sua bacheca Facebook.

Tuttavia è bene precisare che sono in corso ulteriori accertamenti, che potranno confermare o smentire la positività al Covid-19. Inoltre i familiari e le persone venute in contatto sono state poste in quarantena preventiva.