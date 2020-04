Nessun nuovo caso di contagio da Coronavirus a Cerignola nella giornata odierna. E’ quanto comunicato dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) nel comunicato odierno.

Situazione contagi aggiornata Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 17.00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano: Totale casi positivi Cerignola 57 (di cui 11 deceduti). Totale persone in quarantena: 42. Oggi, fortunatamente, nessun nuovo caso e riduzione delle persone in quarantena.

BUONI SPESA – SCADENZA TERMINE DOMANDE Mentre continua la distribuzione dei buoni spesa, il Settore Servizi Sociali con il comunicato che si allega ha precisato che le istanze per accedere al riconoscimento di BUONI SPESA dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del 20 Aprile 2020. Dopo tale termine NON saranno accettate altre domande.

Nello stesso comunicato si precisa che i beneficiari che NON si presentano alla data di convocazione per la consegna dei Buoni saranno automaticamente collocati in coda alle consegne.