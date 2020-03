74 nuovi positivi in regione, sono 18 nel foggiano. Sale a 394 il dato dei contagiati in Puglia

Da pochi minuti il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha diffuso il dato odierno dei contagi sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. Oggi 17 marzo – con aggiornamento alle ore 20.00 – sono stati effettuati 460 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. Di questi: 386 sono risultati negativi e 74 positivi.

Di questi 35 in Provincia di Bari; 14 in Provincia Bat; 0 in Provincia di Brindisi; 18 in Provincia di Foggia; 7 in Provincia di Lecce; 0 in provincia di Taranto;. In più oggi non sono stati registrati decessi.

Con questo aggiornamento salgono a 394 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

LA SITUAZIONE A CERIGNOLA

A Cerignola i contagiati sono 3, mentre sarebbero una quarantina le persone poste in isolamento domiciliare e sottoposte a controlli.

IN ITALIA DATO NEL TREND DI QUESTI GIORNI

Secondo i dati forniti da Angelo Borrelli capo della Protezione civile oggi sono guarite 192 persone (2.941 in totale), i positivi in più rispetto a ieri sono 2.989 che portano il totale a 26.062. Di queste 2.060 sono ricoverate in terapia intensiva, il 10% del totale. Le persone morte sono 345 che portano il totale a 2503 dall’inizio della pandemia. A questo punto in Italia si contano 26.062 malati di coronavirus (+2.989 su ieri), cui si aggiungono 2.941 guariti (+192) e 2.503 decessi (+345). Il numeri di casi totali balza a 31.506, una crescita di 3.526, superiore a quella di ieri. Il dato di oggi è “nel trend che stiamo vivendo in questo periodo, la prossima settimana potremo avere dati più significativi rispetto alle misure prese, ed è comunque presto per capire e fare delle previsioni sulle diffusioni del virus al sud e per poter esprimere dei giudizi”, ha detto Borrelli.