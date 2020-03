Mercato aperto, ma solo per i generi alimentari. Parte la protesta sui social

Mercato settimanale aperto ma solo per i generi alimentari. A prevederlo è il consiglio dei Ministri, ad allinearsi i commissari che amministrano Cerignola. Infatti con l’ordinanza prot. n. 6161 del 12.3.2020 la Commissione autorizza «l’apertura del mercato settimanale del mercoledì e in quelli giornalieri di via Sicilia e via Vittorio Veneto soltanto delle attività dirette alla vendita di generi alimentari».

Diffusasi la notizia, principalmente grazie agli smartphone, in molto hanno espresso la propria indignazione. Anche l’ex-Sindaco Franco Metta ha espresso il proprio disappunto: «sono incredulo – ha detto -. A Cerignola domani mercati aperti. Il signor Prefetto è informato?» si chiede l’ex primo cittadino. A fargli eco l’ex-consigliere Vincenzo Erinnio: «penso che in questo momento serve il buonsenso e la tutela massima dei cittadini. Penso che la riapertura dei mercati rionali (per gli alimentari), sia una scelta fuori luogo. In questo momento bisogna chiudersi in casa e basta».

Dal centrosinistra Tommaso Sgarro, seppur con toni più pacati, non ha mancato di commentare la notizia. «Almeno parte la sanificazione della città – ha detto riferendosi a quanto affermato dal commissario Postiglione a lanotiziaweb -. Dopo tanta insistenza da parte di tutti una buona notizia. Sulla riapertura del mercato settimanale (anche se solo ad ortofrutticoli e generi di prima necessità) resto dubbioso».