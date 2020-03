Messaggio dei Commissari, Postiglione: «Al via la sanificazione. Ad oggi sono 3 i casi di Coronavirus»

Cerignola non starà ferma e attuerà tutte le misure utili per sanificare strade e punti nevralgici della città. Parole e musica del Commissario, Dottor Umberto Postiglione, il quale in video – questo pomeriggio -, attraverso un video messaggio ai cittadini, ha raccontato il piano che entra subito in atto sul territorio ofantino.

«Faremo una sanificazione delle vie del corso cittadino con l’ausilio di una ditta specializzata, ovviamente di notte. In più – prosegue l’ex Prefetto – si sono offerti i coltivatori i Coltivatori Diretti, incontrerò a breve il loro presidente, per utilizzare i propri macchinari al fine di sanificare ulteriormente le strade. Procederemo non solo nelle vie principali e nevralgiche della città ma anche, con maggior attenzione, in zone dove si creano più facilmente assembramenti di cittadini, nei pressi delle banche, dei supermercati, delle farmacie, e attività simili».

Inoltre, l’occasione è utile per informare sullo stato di diffusione del Coronavirus, e sul numero dei contagi effettivi in città. «Confermo che i casi in città, ad oggi, sono tre – precisa Postiglione -. Sui primi due sono state svolte tutte le procedure del caso: il primo paziente, infatti, è stato in contatto con altri 24 soggetti tutti individuati e posti in isolamento domiciliare, in attesa di verifiche. Il tutto sta avvenendo sotto lo stretto controllo dell’ASL. Il secondo paziente ha avuto contatti con altre 14 persone, tutte individuate e poste in isolamento come per il primo caso. Sul terzo caso, invece, è ancora in fase di accertamento il volume della rete dei possibili contagiati».