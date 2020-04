Buoni Spesa, le domande entro il 20 aprile

Si avvisano i cittadini che il termine per l’inoltro delle istanze per accedere ai servizi di solidarietà alimentare previsti dall’Ordinanza n. 658/2020 della Presidenza del CdM -Dipartimento della Protezione Civile consistenti nella consegna di BUONI SPESA per l’acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità è fissato alle ore 12,00 del 20 APRILE 2020.

Si avverte, inoltre, che TUTTI QUANTI COLORO che, avendo già inoltrato la suddetta istanza, NON SI PRESENTERANNO, per qualsivoglia ragione, nel giorno stabilito per il ritiro dei buoni spesa ANDRANNO IN CODA rispetto alle successive consegne.