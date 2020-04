Lavori alla rete idrica dal 20 aprile. Interessate alcune vie cittadine

Lavori di manutenzione alla rete idrica saranno effettuati a partire dal giorno 20 aprile a Cerignola. I lavori saranno eseguiti dalla Ditta “IDRONET” ed avranno inizio lunedì 20 con prevista consegna sabato 09 maggio.

Si sono dunque resi necessari interventi di mobilità al traffico essenziali per assicurare il perfetto svolgimento dei lavori a tutela della pubblica e privata incolumità. E’ stata dunque emessa una ordinanza dal dirigente del settore per disporre il divieto di circolazione totale e parziale con restringimento e riduzione della carreggiata e il divieto di sosta per tutte le categorie di veicoli, con previsione di rimozione forzata, ad eccezione dei veicoli di Soccorso e Forze dell’Ordine.

La questione interessa, nel periodo che va dal 20 aprile al 9 maggio, dalle ore 07:00 alle ore 16:00, le seguenti vie:

– Via Osimo in corrispondenza del civico 15;

– Via Pantanella/Via Civitavecchia in corrispondenza del civico 12;

– Via Adamello snc a nome dell’utente Assemblea di DIO in ITALIA;

– Via Tripoli in corrispondenza del civico 42;

– Via Nuoro in corrispondenza del civico 37;

– Via Santa Teresa di Gallura in corrispondenza del civico 20;

– Via Ischia in corrispondenza del civico 52