Analizzati 120 tamponi a Foggia: 13 positivi tra Brindisi e Taranto. In Puglia sono 407 i Covid-19

Nella tarda serata di ieri un nuovo aggiornamento sui dati Covid-19 per la Regione Puglia. Infatti non erano ancora stati diffusi i numeri delle analisi effettuate, per la prima volta a Foggia, presso il laboratorio di microbiologia e virologia dell’istituto zooprofilattico.

Sono stati processati 120 campioni provenienti dalla Asl di Brindisi e dalla Asl di Taranto. Di questi, sono risultati negativi 107 e positivi 13. I casi positivi sono così suddivisi: 11 nella provincia di Brindisi; 2 nella provincia di Taranto.

In più è morto un uomo di 95 anni, con patologie pregresse e già risultato positivo a Covid, nell’Ospedale Moscati di Taranto. Con questo ulteriore aggiornamento sono 407 i casi positivi registrati in Puglia per l’infezione da Covid e 19 i deceduti. I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti. Qui invece i dati diramati alle 20,00.