Da Palazzo di Città: «State a casa. Ci sono 38 persone in isolamento, oltre i casi accertati»

Bisogna restare a casa e uscire solo per necessità vera, come fare la spesa ad esempio. Ce lo ripete la tv, ce lo ripetono le diverse campagne informative, lo ha ribadito anche Umberto Postiglione, uno dei tre commissari straordinari che amministrano Cerignola. «Noi come singoli cittadini, nella realtà che stiamo vivendo, possiamo fidarci solo di noi stessi – ha detto l’ex-Prefetto -. Ognuno di noi può essere certo di ciò che ha fatto, degli altri no. Bisogna quindi stare attenti anche nei rapporti con le altre persone, perché sono queste le situazioni che inavvertitamente possono portare al contagio».

In più il commissario ha aggiornato sui casi di Cerignola e sulla rete di contatti adesso in isolamento, rammentando come purtroppo diventa fondamentale in questa fare storica limitare al minimo i contagi. «Voi sapete che a Cerignola c’è stato qualche caso. Per la verità fina alla mattina del 17 i casi accertati erano due, poi è venuto fuori il terzo caso. Sui primi due sono partite le procedure previste dalle norme sanitarie che stiamo attuando per contrastare la diffusione del Coronavirus. Sul primo paziente noi abbiamo potuto appurare che ci sono ben 24 parenti, contatti stretti che sono stati sottoposti a isolamento fiduciario domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL. Quindi 24 contatti per un solo paziente. Facciamo ben attenzione a queste cifre. Il secondo ha ben 14 contatti. Non sono i 24 del primo ma sono altri 14 che si aggiungono alla possibile catena di diffusori del Coronavirus. Tutta questa cosa la dico per dimostrare che lo scoppio dell’epidemia è collegato esattamente a questo aspetto relazionale. E il numero può salire se dovesse, e non lo auguro, tra i contatti, svilupparsi un altro caso. Perché a questo punto bisognerebbe andare a vedere con quante altre persone si è venuto in contatto. Quel che sta accadendo a nord può avvenire anche qui. Quindi rispettiamo tutte le precauzioni del caso».