Nessun mercato: «ha vinto il buon senso»

Dopo le proteste del web al rischio apertura, per questa mattina, del mercato settimanale, ha vinto il buon senso: i commercianti non hanno aperto le proprie attività.

«I commercianti hanno deciso di non fare partire il mercato settimanale per alimentari. Un plauso a loro. Adesso spetta a noi fare il resto» ha commentato Tommaso Sgarro dal centrosinistra. «Ha vinto il buon senso: il mercato non si fa – ha commentato Gianvito Casarella da Fratelli d’Italia -. Questa mattina i commercianti ambulanti, di comune accordo e con intelligenza, hanno inteso non aprire le bancarelle, sia alle Fornaci che nelle altre allocazioni previste. Li ringraziamo per la sensibilità dimostrata in questa circostanza delicata e cruciale. La razionalità ed il rispetto dei sacrifici della comunità hanno prevalso su certe decisioni inopportune e pericolose».