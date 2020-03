Pd sui mercati: «si alla chiusura, no a tasse per gli ambulanti»

Il “si” al mercato solo per i posteggi abilitati alla vendita dei generi alimentari, dopo la polemica sul web, ha anche interessato la politica, seppure in mattina i commercianti hanno deciso di non aprire più le proprie attività. La segreteria del Partito Democratico ha infatti evidenziato «la contraddittorietà di un provvedimento che mira a garantire la salute e la sicurezza dei cittadini ordinando di evitare assembramenti e, al contempo, consente l’apertura di tale tipologia di attività commerciali».

Pertanto da via Mameli si chiede ai commissari che «dispongano l’immediata chiusura dei mercati cittadini». I dem hanno dunque «formalmente chiesto alla Commissione Prefettizia che si proceda all’immediata sospensione del pagamento della Tassa per l’Occupazione di Spazi e Aree Pubbliche (TOSAP), del COSAP e della TARI per il periodo di inattività lavorativa e di riduzione delle stesse per il periodo successivo, considerate le gravi difficoltà economiche che si troveranno a dover affrontare i commercianti al momento della ripresa dell’attività. Queste misure ci sembrano doverose nei confronti di una categoria che sta pagando in modo pesante le conseguenze di questa emergenza» dicono i piddini.