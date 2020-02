Domenica 23 febbraio la settima edizione della “Festa della Pentolaccia” organizzata da SOS Cerignola

L’Associazione SOS Cerignola ha ideato, promosso ed organizzato, la “Festa della Pentolaccia 2020” giunta alla sua settima edizione. L’evento previsto quest’anno per il 23 febbraio, ha visto nel corso degli anni una crescente partecipazione di cittadini e in questo caso soprattutto bambini, proponendo alla città un momento di festa e di allegria, tra maschere, coriandoli, musica e puro spirito di condivisione. La manifestazione vedrà la collaborazione della Parrocchia di Cristo Re, e si svolgerà a partire dalle ore 18.00, in Piazza San Giovanni Bosco, piazzale antistante l’Oratorio Salesiano cittadino. Grazie al lavoro di rete tra nuovi e vecchi partner dell’evento, Parrocchia San Domenico, Centro Sociale Don A. Palladino, Centro Sociale Padre Pio e Todos en Pista, porteremo in scena spettacoli e animazione, frutto del lavoro di gruppo e della condivisione degli stessi ideali di socialità e benessere cittadino.

La piazza si tingerà di colori e allegria, e i gruppi mascherati, faranno festa con buona musica, truccabimbi e animazione per grandi e piccini. Una pignatta di 4mt sarà posta sul piazzale e allieterà i più piccoli con i suoi dolciumi e balocchi. Inoltre, ci sarà anche la rottura delle tradizionali pignatte dei gruppi partecipanti all’evento, con la relativa premiazione della “pignatta più bella”. Caratteristico sarà il rispolverare la tradizione ormai persa, del “funerale del Carnevale”, con l’accensione del fantoccio del carnevale. Il tutto decantanto dallo stesso “C’cell Cant la nott”, personaggio che verrà interpretato dai nostri bambini e che racconterà in vernacolo quelle che sono le nostre tradizioni carnevalesche, quelle che ci sono state tramandate dai nostri nonni e che non vogliamo si perdano. Infatti, vogliamo che le nuove generazioni in un momento di festa e allegria come il carnevale, possano anche riscoprire quelle che sono le nostre tradizioni popolari.

Durante il periodo precedente alla festa della Pentolaccia 2020, abbiamo proposto nel nostro “SOS Social Club” numerosi laboratori a tema per i bambini, dove si sono create maschere, pignatte e non solo, con lo scopo di aiutare i bambini ad avere un buon rapporto con sé stessi, gli altri ed il mondo, sviluppare una buona autostima, esprimere i propri pensieri e sentimenti in modo chiaro e diretto ed a sviluppare la propria fantasia attraverso il gioco e l’esperienza creativa. Inoltre, ricordiamo il progetto “mascherAmiamoci” per donare, scambiare o semplicemente usufruire di abiti di carnevale per adulti e bambini. L’idea nasce dalla constatazione che mentre da un lato vi sono dei bambini che ogni anno, in occasione del Carnevale, hanno la possibilità di indossare un nuovo vestito di Carnevale, dall’altro vi sono famiglie che non possono permettersi di acquistare un nuovo vestito per i propri figli. Visto che molto spesso i vestiti di Carnevale dell’anno passato, usati solo qualche giorno, rimangono nell’armadio non utilizzati, perché non donarli, prestarli a chi non può permettersi di acquistarli? Per questo motivo abbiamo pensato di organizzare una raccolta di vestiti di Carnevale da donare, prestare e/o scambiare, per adulti e bambini che ne faranno richiesta.

Vi aspettiamo domenica prossima, alla settima edizione della “Festa della Pentolaccia”, con lo scopo di proporre alla città, un momento di festa e di allegria, tra coriandoli e maschere porteremo in piazza l’espressione gioiosa della creatività, che diventeranno accoglienza e condivisione, riscopriremo le tradizioni della festa di carnevale, nei suoi molteplici aspetti, e saremo tutti insieme i protagonisti della festa. Per maggiori informazioni su quest’iniziativa, potrete contattarci sulla nostra pagina fb ‘Sos Cerignola’ o venire a trovarci nella nostra sede presso il Palazzo delle Culture (ex-Tribunale). Auspichiamo anche per quest’anno, oltre ai numerosi gruppi, scuole, associazioni, parrocchie la partecipazione di numerosi cittadini che si riverseranno in piazza, per far festa e divertirsi muniti solo di maschera, coriandoli e voglia di stare insieme.

