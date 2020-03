Cerignola, positivo al Coronavirus un agente della Polizia Locale

È risultato positivo al Coronavirus un agente della Polizia Locale di Cerignola. L’uomo, ricoverato adesso a Foggia, non avrebbe mostrato sintomi particolarmente gravi. Sono ovviamente stati attivati tutti i protocolli d’intervento del caso. Si lavora alla ricostruzione della rete di contatti con alcune persone poste già in isolamento domiciliare. Nella serata di ieri il Comandante della Polizia Locale Francesco Delvino appresa la notizia ha immediatamente disposto la sospensione del servizio di Polizia Locale con contestuale chiusura degli uffici.

«Abbiamo appreso la notizia nella serata di ieri – ha confermato il commissario straordinario del Comune di Cerignola Umberto Postiglione -. Sia i responsabili ASL che il medico del lavoro di riferimento di Palazzo di Città avvieranno questa mattina accertamenti telefonici per comprendere dai colleghi e dai dipendenti chi ha avuto contatti diretti. La stessa cosa sta avvenendo nella società sportiva nella quale questo agente opera. Inoltre questo vigile si occupa di accertamenti anagrafici e pertanto bisognerà anche su quel fronte ricostruire il tutto. Non escludiamo pertanto di poter chiudere altri uffici oltre al Comando dei Vigili. Per la quarantena e le valutazioni di tipo medico non toccherà certo a me farle ma ai medici competenti. Mi auguro a questo punto che il secondo tampone possa smentire tutto, ma per il momento vanno attivate tutte le procedure previste».

Doveroso a questo punto un “in bocca al lupo” all’agente, alla sua famiglia e all’intero corpo della Polizia Locale, a lavoro da giorni ia sul fronte informativo che sul controllo per l’emergenza Coronavirus.