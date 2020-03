Coronavirus: 42 nuovi positivi in Puglia, 16 nel foggiano. A Cerignola 2 casi

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, comunica che oggi 19 marzo (dato aggiornato alle ore 15) sono stati effettuati 613 test in tutta la regione per l’infezione da Covid-19 Coronavirus.

Il totale dei casi positivi Covid è 478, di cui: 466 attribuiti a residenti nelle province della regione; 2 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia; 10 attribuiti a residenti di altre regioni.

I nuovi casi risultati positivi a Covid-19 oggi 19/03/2020 sono 42, cosi suddivisi: 18 in Provincia di Bari; 1 in Provincia Bat; 4 in Provincia di Brindisi; 16 in Provincia di Foggia; 1 in Provincia di Lecce; 2 in provincia di Taranto. Risultano decedute tre persone, una di 79 anni nella provincia Bat , una nella provincia di Bari e una nella provincia di Foggia.

CERIGNOLA Sono due i casi nella giornata odierna. Dopo l’agente della Polizia Locale, ad esser colpita è stata una donna anziana. Sale dunque a sette il totale dei contagi nel centro ofantino.

DATO COMPARATIVO Da oggi è possibile anche comparare i dati con quelli del giorno precedente: come si può leggere nella tabella, ieri 18/03/2020 il totale dei casi positivi al Covid-19 era di 438, di cui 424 attribuiti ai residenti nelle province della regione e 14 in corso di attribuzione. Con questo aggiornamento salgono a 466 i casi positivi di cittadini residenti in Puglia per l’infezione da Covid-19 Coronavirus, rispetto ai 424 di ieri comunicati alle 20.30.