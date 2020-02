Sanità, Dattoli e Piazzolla indagati per gli appalti ai Riuniti

L’ipotesi è che quattro appalti milionari della sanità siano stati truccati per favorire due professionisti e altrettante imprese. Il sospetto è che questo sia avvenuto in cambio di regali o promesse di qualche genere. È il motivo che lunedì ha portato la Finanza, su delega della Procura di Foggia, a perquisire alcune persone tra cui i direttori generali della Asl di Foggia, Vito Piazzolla, e degli Ospedali Riuniti, Vitangelo Dattoli. I due manager sono indagati a vario titolo, insieme ad almeno altre quattro persone, di turbata libertà degli incanti e turbata libertà di scelta del contraente.

La differenza tra le due ipotesi di reato è che la seconda si riferisce a un intervento fraudolento effettuato già nella fase di predisposizione di un appalto pubblico. Ovvero quello che, secondo il pm Anna Landi, sarebbe avvenuto nel caso dell’incarico per la progettazione esecutiva dell’intervento in partenariato pubblico-privato di efficientamento energetico dei Riuniti, incarico affidato a un ingegnere locale (anche lui indagato) prevedendo – secondo quanto ipotizza l’accusa – requisiti ad hoc nel bando di gara. Le altre procedure del Policlinico foggiano finite nel mirino delle indagini riguardano la gara per la riqualificazione di viale Giotto (in particolare, l’affidamento diretto dell’incarico di progettazione) e quella da 2,2 millanciata in estate per otto nuove sale operatorie, vinta (l’aggiudicazione provvisoria è di novembre) dall’Ati Siram-Aileg con un ribasso del 9,14% (l’altra concorrente aveva offerto il 20%).