Cominciata la sanificazione, oggi toccherà alle arterie principali

Era stata richiesta a più riprese ed è di fatto cominciata. Nella giornata di ieri ha avuto inizio la sanificazione ad opera della dell’azienda Simeone S.p.a. Sanificata la Chiesa del Duomo nella giornata di ieri, oggi si proseguirà con le altre chiese. In più in serata sarà avviata la sanificazione del corso, di diverse aree sensibili e del mercato di Sant’Antonio. Di seguito la missiva inviata dall’azienda a Palazzo di Città.

«Il sottoscritto Vincenzo Simeone legale rappresentante della società SIMEONE SPA, in questo periodo di difficoltà al quale a ciascuno di noi è richiesto un profondo senso di responsabilità, etico e sociale comunica che Venerdl c.m. a partire dalle ore 21:00 fino presumibilmente alle ore 24:00 circa, procederà alla disinfezione del corso cittadino e degli spazi pubblici sensibili così individuati: entrambi i marciapiedi latistanti l’asse cittadino principale, Via Napoli dalla rotatoria con Viale di ponente, Corso Gramsci, Corso Garibaldi, Corso Aldo Moro fino all’altezza del parco Mezza Luna. Aree sensibili: aree pubbliche antistanti Uffici Postali, Istituti di Credito, Supermercati, Forze dell’Ordine, Fermate Autobus, Pizza Duomo, Piazza della Repubblica. Si informa che sarà utilizzato prodotto specifico all’uso, in particolare con Test di Valutazione dell’efficacia Battericida, Fungicida, Tubercolicida e Virucida, effettuati presso ospedale Luigi Sacco, Università degli Studi di Milano, dipartimento di scienze cliniche “Luigi Sacco”, laboratorio di Microbiologia-Disp LITA, Facoltà di Medicina e Chirurgia, in conformità alle attuali normative Europee».

Inoltre di concerto con la Curia Vescovile e sotto la diretta sorveglianza del Vicario Don Pasquale Cotugno si procederà, sempre gratuitamente, alla sanificazione vaporizzata degli interni di tutte le Chiese di Cerignola con partenza dalla Basilica di San Pietro (già effettuata ieri, ndr).

Operazioni di sanificazione sono state programmate di concerto con le Confederazioni Agricole – come aveva annunciato alcuni giorni fa la commissione straordinaria del Comune di Cerignola -, che si occuperanno sempre gratuitamente di tutte le altre strade e arterie cittadine. «Voglio esprimere tutta la mia gratitudine agli agricoltori e a tutti coloro che si stanno impegnando per il bene di questa comunità – ha detto il commissario straordinario Umberto Postiglione -. L’impegno di queste persone per la propria comunità merita un plauso dall’intera cittadinanza. Ciò però non deve distoglierci dalle regole per contrastare la diffusione del Coronavirus. Bisogna restare a casa».