Coronavirus, al Comune accesso al pubblico solo in via telefonica o telematica

In relazione alla positività di un agente di Polizia Locale, la Commissione Straordinaria del Comune di Cerignola ha adottato una ordinanza di rimodulazione di accesso del pubblico agli uffici e servizi municipali, al fine di garantire misure di contenimento del contagio a tutela dei dipendenti e di tutti i cittadini che entrano in contatto con essi.

Ritenuto necessario e urgente rafforzare le misure di prevenzione adottate per il tempo utile a reperire gli idonei presidi a tutela dell’incolumità dei cittadini e dell’Ente si dispone che: con decorrenza dal 20 marzo, e fino a nuove disposizioni, di rimodulare le modalità di accesso dei cittadini ai servizi e uffici comunali, in via telefonica (o in alternativa in via telematica) e con i seguenti orari.

Dal lunedì al venerdì mattina, dalle ore 9 alle 12;

martedì e giovedì pomeriggio, dalle ore 16 alle 18.

Ordinanza CS 12-2020_Accessi uffici comunali (per numeri di telefono o indirizzi mail, cliccare sul link evidenziato).