Coronavirus, nessuna tregua per Cerignola: 7 nuovi contagi e un decesso

Non c’è tregua per Cerignola: sono 7 i nuovi casi di contagio da Coronavirus e un decesso nelle ultime ventiquattro ore. A confermarlo il Centro Operativo Comunale (C.O.C.), attraverso la nota stampa giornaliera. «Come da comunicazione della Responsabile del Servizio Igiene e Sanità Pubblica, il numero dei contagiati ufficiali sul territorio comunale alle ore 19.00 della data odierna, dall’inizio dell’Emergenza Covid-19 risultano: Totale casi positivi Cerignola 67 (di cui 12 deceduti) Totale persone in quarantena: dato aggiornato ancora non disponibile. Oggi, purtroppo, ancora un deceduto per il covid-19 e ben n.7 nuovi casi positivi.

L’Amministrazione Comunale e il C.O.C. esprimono il loro cordoglio e la loro vicinanza alle famiglie colpite da questo dolore, aggravato dalla lontananza dai propri cari. A tutti i concittadini contagiati (ricoverati o in isolamento) e alle loro famiglie, si esprime la sincera vicinanza con l’augurio di pronta guarigione».

Controlli – Bisogna rimanere a casa Le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale continueranno senza sosta a fare controlli sul territorio comunale per eventuali spostamenti non rientranti in quelli previsti dai DPCM emanati nei giorni scorsi.

Tuttavia, visto il sensibile aumento dei casi positivi di oggi, si rinnova l’invito a tutti i cittadini a rimanere a casa, solo così si potrà combattere fattivamente il virus covid-19.