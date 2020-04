In conclusione il corso per agricoltura di precisione. L’Agrario Pavoncelli si prepara al futuro

Sta per concludersi presso la sede dello storico Istituto Agrario Pavoncelli di Cerignola la seconda annualità del corso in “Agricoltura di precisione e gestione sostenibile delle filiere ortofrutticole 4.0” in collaborazione ITS “Agroalimentare Puglia”.

Il percorso mira a formare Esperti capaci di sostenere la trasformazione digitale dell’industria agroalimentare, con l’ausilio anche delle nuove tecnologie proprie di Impresa 4.0 e con riferimento ad esempio a sistemi a guida autonoma, sistemi automatici la gestione di analisi in campo, il prelievo di campioni, la raccolta dei dati in campo, l’utilizzo di macchine a dosaggio variabile. Per poter operare in questo contesto, sono state fornite ai corsisti conoscenze di base sui fattori della produzione, sui processi di automazione, integrazione dati e modelli numerici, sulla sensoristica e sulla gestione dei dati.

Sebbene l’ITS sia una realtà ancora poco conosciuta in Italia, offre l’opportunità di entrare nel mondo operativo in modo innovativo al fine di contribuire allo sviluppo e alla valorizzazione del territorio. «Il nostro compito – dicono al Pavoncelli, con il percorso biennale in atto, intende puntare al riscatto di questa terra in termini di occupazione per i suoi giovani. Ai giovani tecnici sarà affidato il compito di costruire un nuovo futuro, una nuova economia con l’entusiasmo nella ricerca di nuove forme di sviluppo in un settore fondamentale e che abbisognerà di tutta l’energia necessaria per essere rilanciato dopo la terribile fase emergenziale che stiamo vivendo».

Il corso biennale per un totale di 1200 ore di attività in aula e 800 ore di stage in azienda si sta avviando a conclusione con il previsto esame finale e il conseguimento del patentino di pilotaggio droni per agricoltura di precisione.