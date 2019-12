Beffa all’ultimo secondo per il Cerignola: Bozzi al 94′ acciuffa il pareggio per il Gravina

E’ un gol di Bozzi al 94′ e a pochi secondi dal triplice fischio a fissare il risultato fra Audace Cerignola e Gravina (2-2): sfugge la quinta vittoria consecutiva agli ofantini, che in ogni caso proseguono la striscia utile. Stante la squalifica di De Cristofaro, Feola cambia tre effettivi: si rivedono dal 1′ Alfarano schierato terzino sinistro e Caiazza in difesa, Di Cecco al fianco di Coletti in mediana, inalterata la batteria di attaccanti. E’ 3-5-2 per il Gravina di Loseto, che non può utilizzare Prosi, rilevato da Alvarez: tandem offensivo Santoro-Ficara. La fase di studio fra le squadre termina al 12′, quando Chiaradia calcia con il sinistro di poco a lato. Al 16′ la risposta ofantina è di Sansone, il cui tracciante mancino finisce alto su invito di Longo. Il match è molto tattico, i murgiani si dispongono a cinque in difesa e cercano le ripartenze, ma vengono colti varie volte in fuorigioco. L’Audace predilige la manovra ragionata ma difetta in precisione nell’ultimo passaggio: così, al 33′, Coletti ci prova dalla distanza con una traiettoria infida, Loliva non è perfetto riuscendo però a mettere in corner. Al 40′ è Longo a provare la soluzione in diagonale, stavolta il portiere barese blocca sicuro. Si va all’intervallo sul risultato di partenza e senza grandissime emozioni in campo.

La ripresa è invece effervescente fin da subito: al 49′ il Gravina passa in vantaggio con Gogovski, che in maniera sporca ma efficace supera Cappa su traversone di Santoro e buco della difesa locale. Lo schiaffo è utile al Cerignola per riversarsi all’attacco: Marotta si accentra e tira, Loliva respinge su un compagno e l’Audace protesta per un presunto rigore per tocco col braccio. Santoro si mette in evidenza in due circostanze ravvicinate: al 61′ non approfitta di un erroraccio di Cappa ed è Caiazza a sventare; poi il numero 9 batte in velocità Longhi, il diagonale è largo. Sinistro sballato di Sansone, preludio al pareggio: il neoentrato Tancredi crossa dalla sinistra, sforbiciata di Sansone deviata, Rodriguez prima trova l’opposizione di un avversario poi fulmina Loliva in seconda battuta (74′). Momento decisamente favorevole agli ofantini: Marotta con uno stop orientato semina tre difensori e la conclusione di Sansone è respinta in qualche modo da Loliva, poi in mischia non arriva il colpo risolutore. All’83’ la possibile svolta: un irresistibile Marotta è steso con le cattive in area da Dentamaro, il signor Gemelli indica il penalty. Rodriguez spiazza Loliva dal dischetto e rimonta completata. Non si arrende però l’undici di Loseto: al 92′ Bottari chiama alla presa Cappa e al 94′ sempre nel segno dei subentrati il 2-2. Palla persa a centrocampo dai gialloblu locali, sfera a Bottari che centra per l’acrobazia vincente di Bozzi a tempo praticamente scaduto.

Il Cerignola recrimina per un successo sfumato quando ormai sembrava in tasca pur restando ai margini della zona playoff, il Gravina si conferma team affiatato e coriaceo in formato trasferta. Domenica prossima per l’Audace in programma la trasferta allo “Iacovone” di Taranto, con i rossoblu reduci da tre sconfitte consecutive.

AUDACE CERIGNOLA-GRAVINA 2-2

Audace Cerignola (4-2-3-1): Cappa, Celentano (66′ Tancredi), Caiazza, Longhi, Alfarano, Di Cecco, Coletti, Marotta (87′ Sindjic), Longo (63′ Martiniello), Sansone (85′ Syku), Rodriguez. A disposizione: Sarri, Nives, Muscatiello, Russo, Cinque. Allenatore: Vincenzo Feola.

Gravina (3-5-2): Loliva, Silletti, D’Angelo, Di Modugno, Dentamaro (88′ Tagliamonte), Gogovski (85′ Bozzi), Alvarez, Coulibaly, Chiaradia, Ficara (77′ Bottari), Santoro. A disposizione: Vicino, Romeo, Larosa, Greco, Mbida, Palermo. Allenatore: Valeriano Loseto.

Reti: 49′ Gogovski (G), 74′ e 84′ (rig.) Rodriguez, 94′ Bozzi (G).

Ammoniti: Di Cecco, Alfarano (AC); Coulibaly, Dentamaro, Loliva, D’Angelo, Bozzi (G).

Angoli: 4-2. Fuorigioco: 3-8. Recuperi: 1′ pt, 4′ st.

Arbitro: Gemelli (Messina). Assistenti: Piatti (Como)-Marseglia (Milano).

CLASSIFICA GIRONE H ALLA QUINDICESIMA GIORNATA

Bitonto 33; Foggia 31; Casarano, Sorrento 27; Fasano 25; Taranto, Audace Cerignola 24; Gravina 22; Brindisi 21; Gladiator 19; Nocerina, Gelbison 18; Team Altamura 17; Fidelis Andria 16; Francavilla in Sinni 15; Grumentum 14; Nardò, Agropoli 12.