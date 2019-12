Una 26enne alla guida dello storico store Prisma: c’è chi crede e investe su Cerignola

A Cerignola come in tutta Italia la crisi totale del commercio lascia spazio a piccole storie di successo, ad esperienze uniche se paragonate con il trend più in voga, a racconti che fanno guardare con un sorriso in più al futuro.

È il caso dello storico store cerignolano “Prisma”, da qualche mese rilevato da una ex-commessa 26enne – oggi titolare dunque – che ha deciso di mettersi in gioco e scommettere, prima che sulla propria attività commerciale, su Cerignola.

Rossella Gallo ha investito, con non pochi sacrifici, supportata dalla famiglia che non ha esitato nel credere in lei, ed oggi gestisce da sola “Prisma”, coadiuvata da diverse sue collaboratrici.

Dopo un agosto di intenso lavoro, con il cambio al vertice dell’azienda, Prisma ha riaperto il 16 settembre scorso e fin da subito ha cominciato a mietere successi. Durante il Prisma’s Day dello scorso 9 e 10 novembre (video in allegato) sono state molte le persone che hanno visitato il “nuovo” store targato Rossella Gallo.

Bambini, famiglie o semplici curiosi interessati hanno passato momenti di allegria in un week-end che ha regalato più di un’emozione ad ospiti e staff.

A partire da oggi, 8 dicembre, entra nel vivo il Natale di Prisma. Nel 2020 intanto si annunciano già numerose novità, che Rossella preferisce non svelare adesso ma che stanno già incuriosendo i clienti.