“Un libro per tutti”, antologia delle poesie finaliste alle edizioni del Premio Zingarelli

L’Associazione Artistico-Culturale “Motus” in collaborazione con l’Associazione LiberaMente Aps Circolo di Cerignola, in occasione del bando per la XII edizione del Premio Letterario Nazionale dedicato a Nicola Zingarelli, comunica che è stata realizzata una raccolta delle poesie premiate e finaliste di tutte le undici edizioni trascorse. “L’antologia Un libro per tutti segna l’importante cammino del Premio Letterario Nazionale dedicato al filologo dantista Nicola Zingarelli – spiega il presidente Antonio Daddario -. Si trova nell’antologia una sequenza di poesie che descrivendo le varie tappe dell’età umana mostrando l’estesa e condivisa partecipazione al concorso. Ogni parola pone l’uomo in relazione con se stesso, con l’altro e con la natura facendo trasparire l’entusiasmo di raccontare in versi il bisogno impellente di comunicare”.

La presentazione dell’antologia Un libro per tutti, che si terrà presso la Libreria Biblyos di Cerignola il 16 dicembre 2019, è stata affidata alla prof.ssa Giovanna Frosini, accademica della Crusca che, tra l’altro, già scrisse: “Il Premio Zingarelli, giunto ormai all’XI edizione, rappresenta un’iniziativa di grande pregio, intesa a celebrare il grande studioso, dantista e lessicografo Nicola Zingarelli, […] Tutti gli autori che negli anni hanno partecipato con le loro poesie alle selezioni del Premio sono stati e sono cercatori di parole, e hanno offerto alla parola la fedeltà di un lungo e sempre appassionato impegno: in questo davvero corrispondenti alla vocazione del grande studioso nel cui nome il Premio è istituito. Si vedono in controluce le filigrane e le tracce di letture attente e che si immaginano amate (Pascoli e Montale, D’Annunzio anche); si individuano le parole della quotidianità che entrano nel tessuto della poesia, a infrangere i vincoli, a mescolare i registri; si apprezza la costruzione quasi ostinata di un ritmo non privo di effetti onomatopeici e fono-simbolici, che si regge spesso su anafore suggestive e incalzanti”.

Alla presentazione hanno partecipato il direttore artistico del Premio Letterario Tommy Dibari docente di scrittura creativa, il direttore di TeleRegione Salvatore Petrarolo, la poetessa Maria Teresa Infante vincitrice per la sezione poesia Inedita VIII edizione, e il dott. Vito Massimo Massa responsabile della casa Editrice Oceano di Bari. Alcune poesie saranno lette dal regista Roberto Russo, mentre alcuni autori presenti leggeranno la loro opera. L’evento è aperto al pubblico e alla stampa.