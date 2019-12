“Scrivo per…” ritrovare il gatto di via Monte Amiata: aiutateci, rischia di morire

Riceviamo e pubblichiamo una lettera da parte di una nostra lettrice, M., che si rivolge alla nostra redazione per ritrovare un gatto che era accudito in via Monte Amiata e che è scomparso da ieri sera.

Buongiorno redazione,

chiedo il vostro aiuto per rintracciare o ritrovare un gatto maschio, grigio e col manto tigrato, che stazionava nei pressi del supermercato in via Monte Amiata. L’animale veniva accudito, rifocillato, gli avevamo persino costruito un riparo dalle intemperie ma da ieri sera, dalle 21.30 circa, è sparito. Chiunque lo veda o lo riconosca, specie le persone della zona, è pregato di riportarlo davanti alla struttura commerciale: il gatto è seriamente malato, ha un bubbone vistoso nella zona della pancia e nel caso non si ritrovi la sua salute è a rischio. Tanto più che avevamo programmato anche un intervento presso il veterinario per garantirgli le cure necessarie. Spero che questo mio appello possa trovare esito positivo, anche perché ormai ci eravamo affezionati e soprattutto ci siamo impegnati per cercare di risolvere il suo problema. Grazie mille!