Fasano passa al pala “Dileo”, prima sconfitta per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola

Arriva dopo nove giornate di campionato (otto per le fucsia) e davanti al pubblico amico del PalaDileo la prima battuta d’arresto per la Brio Lingerie Pallavolo Cerignola di mister Castellaneta che, dopo quattro set di una partita sicuro di altra categoria, deve arrendersi al cinismo e alla forza del Podio Volley Fasano, una delle compagini più forti del torneo. Dopo un primo set importante giocato e vinto (25-15) dalle pantere, la formazione ospite di mister Rampino reagisce grazie ai colpi delle sue individualità migliori: le varie Pereira, Benefico, Lavecchia e il libero Ferrara. Secondo e terzo parziale sono a favore delle fasanesi (12-25; 17-25), in un PalaDileo che ha cercato in tutti i modi di sostenere le fucsia.

Nell’ultimo periodo, la Pallavolo Cerignola cerca in tutti i modi di rientrare in gara per portare la contesa al tie-break ma Fasano è impeccabile dietro e davanti: l’iniziale vantaggio fucsia viene recuperato dalle ospiti che mettono in saccoccia anche l’ultimo set e la vittoria. Arriva, dunque, la prima sconfitta in questo torneo per il collettivo ofantino, un torneo che si dimostra difficile e pieno di formazioni ben costruite, il percorso è ancora lungo e il sestetto capitanato da Romanazzi avrà già da sabato prossimo, sempre in casa contro Primadonna Bari, l’occasione per rifarsi e dimenticare questa débâcle.