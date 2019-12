Concerti di musica sacra nel centro della Città, il programma degli eventi

Sono numerose le iniziative culturali che a Cerignola animeranno le festività ormai imminenti, allo scopo di offrire momenti di meditazione e di riflessione, utili per gustare la bellezza del mistero del Natale. “È tempo di ‘avviare processi’, come ci raccomanda papa Francesco, perché solo da un’azione educativa costante e profonda, si costruisce una società più giusta, in cui ognuno fa la sua parte”, scrive il vescovo Luigi Renna nel messaggio augurale Da Betlemme le fasce per curare le ferite della nostra Città, in distribuzione in questi giorni nelle parrocchie cittadine: anche la musica concorre a tale scopo.

Questo è il calendario degli appuntamenti in programma nelle chiese di Cerignola:

sabato, 21 dicembre 2019 – ore 20: Concerto di Natale del Gruppo Musicale “Annuncio” – Christmas Music Live nella rettoria del Purgatorio (via Don Minzoni, 1).

domenica, 22 dicembre 2019 – ore 20: Gloria di Vivaldi eseguito dal Coro “Don Attilio Paulicelli” di Canosa di Puglia nella chiesa parrocchiale di San Domenico (piano San Rocco)

domenica, 29 dicembre 2019 – ore 19,30: Quarto Concerto di Natale dell’Orchestra di “Via Mascagni” e l’Angel Chorus Amici della Musica di Cerignola nella chiesa parrocchiale dell’Assunzione della B.V.M. (via Pietro Mascagni).

giovedì, 2 gennaio 2020 – ore 20: Concerto di Natale “Auguri in musica”. Coro e voci bianche nella Cattedrale (piazza Duomo).

Siamo tutti invitati a partecipare.

Questo slideshow richiede JavaScript.