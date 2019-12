Taranto-Cerignola, la sfida potrebbe proseguire sul tavolo del giudice sportivo

Taranto-Audace Cerignola potrebbe non essere finita domenica, al triplice fischio del signor Madonia di Palermo. Questo perché, come diffuso dalla testata lojonio.it, i rossoblu avrebbero schierato il difensore Jevrem Kosnic, uno degli ultimi acquisti del mercato invernale, in posizione irregolare, in quanto non sarebbe stata ultimata in tempo la procedura di tesseramento con la nuova maglia, dopo lo svincolo dalla Fidelis Andria.

Il fatto che la notizia sia stata diffusa dai colleghi tarantini evidenzia inequivocabilmente che la società gialloblù abbia effettuato il preannuncio di reclamo, possibile entro il giorno dopo la disputa della gara: il rituale infatti prevede l’inoltro, oltre che alla Lnd, anche alla controparte. Il Taranto ha ricevuto l’avviso e dunque è circolata l’indiscrezione. L’effetto immediato sarà la non omologazione del risultato del campo (2-2) nel comunicato ufficiale di domani, nelle prossime settimane il giudice sportivo deciderà sulla questione, con l’Audace che chiederà la vittoria a tavolino per la posizone irregolare di Kosnic, subentrato all’80’ ad Olcese.