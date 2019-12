Undicesima vittoria in campionato per il Basket Club Cerignola

Undicesima vittoria consecutiva per il Basket Club Città di Cerignola che supera per 53-77 la Fortitudo Trani al PalaAssi nella C silver di pallacanestro.

Nel primo quarto l’approccio dei ragazzi di Coach Totaro è ottimo, riescono a tenere testa alle incursioni del Cerignola, chiudendo in vantaggio per 27-23. Di fatto il Basket Club è preso alla sprovvista da tale atteggiamento. Durante il secondo quarto inizia la rimonta cerignolana, recuperando il gap e andando a riposo in vantaggio di 6 lunghezze sul 38-44. Pirrone e Romano fra i protagonisti del parziale, chiuso tra le proteste dei padroni di casa per un’infrazione non fischiata. Di fatto termina qui la partita dei padroni di casa che smarriscono la via durante la pausa lunga.

Nella ripresa Cerignola è incontenibile e la squadra di casa non riesce ad incidere; nel frangente pare più organizzata la difesa di Coach Vozza e l’allungo del Cerignola è fatto ovvio: 47-66. Nell’ultimo quarto, entrambe le squadre sono poco lucide in fase offensiva: per più di 3 minuti il risultato rimane invariato, prima di sbloccarsi e terminare sul 53-77. Anche nella fase finale dell’incontro, la Fortitudo reclama su alcune scelte dell’arbitro.

Matura così l’ennesima ottima prestazione di una squadra che pare non conoscere ostacoli nel torneo. Grande forza anche nei momenti di poca lucidità e la certezza di avere uno dei collettivi più forti della categoria. Panchina lunga e tanti atleti di categoria superiore rappresentano la vera forza dei giallazzurri. La squadra sembra confermare con i fatti i proclami di avvio stagione, quando Cerignola era già considerata tra le favorite alla vittoria della C silver.

Adesso si ritornerà in palestra per preparare l’ultima gara dell’anno e chiudere ancor meglio questo scorcio di stagione. Domenica 22 a Cerignola arriva la SDB Lecce, formazione quinta in classifica, reduce dalla vittoria interna con Taranto.