Vigilia in grande stile: Jamie Lewis special guest il 24 dicembre al Baraonda

Sarà una vigilia di Natale all’insegna della musica di livello, quella a cui darà vita “Baraonda Che Stile” a Cerignola, in collaborazione con Luigi Sgaramella – dj Live & Musica per eventi.

La special guest chiamata ad animare la vigilia è Jamie Lewis, disk jockey originario della Svizzera e a capo dell’etichetta discografica Purple Music, fondata nel 1997, fra le più influenti nell’universo dell’house music nell’ultimo decennio e che può vantare nel proprio c.v. collaborazioni con dj della caratura di Bob Sinclair, Dimitri from Paris e Sandy Rivera.

Martedì 24 dicembre, nella location di via Aurelio Saffi avrà luogo un happy hours aperto in mattinata con il dj set Breakfast ‘n Music, per una non-stop che dalle 10.00 si protrarrà fino alle 20.30. «Auguri in musica – Duemiladiciannove» – questo è il nome dell’evento – sarà quindi un’ottima occasione per trascorrere per gli amanti di questo genere musicale, e non solo, una giornata della vigilia alternativa.