Domenica 22 torneo di Scacchi al Polo Museale Civico di Cerignola

Domenica 22 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 19.30 verrà disputata qui a Cerignola, la finale del torneo rapid di Scacchi denominato “Finale Gran Prix Semi-lampo Puglia”, torneo affidato alla nostra società dal comitato Regionale Pugliese. E’ un torneo molto importante in quanto va a premiare tutti coloro che nell’arco dell’anno hanno avuto i migliori risultati nel gioco lampo, tornei disputati in tutta la nostra regione. Questo torneo assegna punti doppi. Inoltre in contemporanea verrà disputato un torneo amatoriale per i meno esperti, dove parteciperanno alcuni dei bambini che ogni sabato frequentano la nostra sede per i corsi di scacchi.

Abbiamo trovato piena collaborazione dall’associazione Fosse Granarie per l’utilizzo della sala Convegni del Polo Museale Civico, luogo dove si svolgeranno i due tornei. La ditta Oknoplast per la seconda volta ci da fiducia sponsorizzando il nostro torneo. Inoltre ringraziamo per la sponsorizzazione e la fiducia la Pizzeria Carbon Dolce di Canosa di Puglia, Photolandia, La Bella di Cerignola. Ringraziamo infine e non per ultimo, la Proloco Cerignola che attraverso visite guidate, mostrerà sia ai giocatori che agli accompagnatori tutto lo splendore del nostro Polo Museale Civico e spiegherà a chi ancora non le conosce cosa rappresentano le Fosse Granarie. Partner essenziale del nostro evento è il Ristornate/Pizzeria Gust Antic che preparerà un ottimo menu a prezzi di favore per tutti coloro che si fermeranno a pranzo nella nostra città. Uniamo Sport, Cultura e Turismo.

Stiamo promuovendo gli scacchi nelle scuole, imparare ad usare, logica, riflessione, strategia, tattica, metodologia, coordinazione, gestire il tempo, sono solo alcune delle positività che questa disciplina può dare ai nostri ragazzi. Invitiamo tutti a farci visita domenica 22 dicembre dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.