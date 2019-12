L’Audace Cerignola dona sorrisi ai piccoli dell’ospedale “Tatarella”

Ieri mattina la squadra di calcio della città è stata in visita presso l’ospedale ‘Tatarella’ di Cerignola, per degli originali auguri di Buon Natale e la consegna di doni ai piccoli pazienti delle Unità di Pediatria e di Fibrosi Cistica. I calciatori hanno così voluto donare un sorriso ai piccoli bimbi grazie al supporto degli instancabili volontari della SOS Sorriso Clownterapy di Cerignola ed in particolare della presidente Antonella Tedeschi, il cui invito è stato subito accolto dalla società del presidente Nicola Grieco, da sempre vicina a tali attività con finalità sociale.

La società ringrazia S.E. Rev.ma Mons. Luigi Renna, Vescovo della diocesi di Cerignola-Ascoli Satriano, il suo padre spirituale Don Pasquale Cotugno, il Dott. Umberto Postiglione, commissario Prefettizio del Comune di Cerignola per la presenza oltre ai dirigenti della ASL FG e dell'intero personale medico/sanitario del nosocomio locale per la speciale accoglienza. L'occasione è stata propizia per incoraggiare i calciatori per il prosieguo del campionato, rimarcando i valori dello sport e della fratellanza, oltre al forte impulso che il calcio con l'Audace sta dando al tessuto sociale cittadino. Che le emozioni ed i buoni propositi di tale mattinata insieme siano da guida per tutti con la speranza di un Natale all'insegna della pace, dell'amore e della solidarietà.