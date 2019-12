Lotta all’abusivismo e attenzione al commercio. Ecco i temi attenzionati dalla Lega a Cerignola

Si è tenuta mercoledì la riunione della Segreteria Lega di Cerignola con la partecipazione del segretario provinciale Daniele CUSMAI, del Dirigente regionale Joseph SPLENDIDO e del dirigente provinciale Antonio BONAVITA, nella quale si è ufficializzata la Segreteria cittadina di cui sono stati chiamati a far parte Angela Bruno, Giulio Carrano, Savino Ciriello, Patrizia Chieti, Emilia Fasano, Orazio Massimo Guglielmi, Luigi Lollino, G. Lorusso, Sabatino Monopoli e Maria Sciscio.

Sono state anche assegnate le deleghe per settore di intervento: Angela Bruno delega alla sanità, Emilia Fasano alla legalità, Orazio M. Guglielmi alle attvità produttive e rapporti con il civismo, Maria Sciscio coordinatrice del gruppo Giovani, Salvatore Frasca ai lavori pubblici arredo urbano e smart-city, Daluiso Domenico alle politiche del lavoro e formazione. Altre deleghe per altri settori saranno assegnate in seguito.

“Nella mia qualità di Segretario della Lega Cerignola ho posto i punti principali dell’azione politica per il territorio, evidenziando l’elevata percentuale di tassazione a carico dei cittadini e degli imprenditori, che proprio nel comparto commerciale spinge all’abusivismo, e quindi la necessità di invertire la rotta con la drastica riduzione delle tasse, con la tutela del “made in italy” e dei prodotti d’eccellenza del nostro territorio agricolo e del comparto artigianale” ha detto Specchio. «Con Joseph Splendido si è parlato delle prossime elezioni regionali in Puglia per costruire un squadra in grado di dare vita a un Centrodestra che avrà il compito e l’obiettivo politico ed elettorale di battere Michele Emiliano che ha finora creato danni alla Puglia e in particolare alla Capitanata».