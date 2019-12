Centrodestra in regione con Fitto. E Metta allarga la famiglia degli ex-An

Sarà Raffaele Fitto a guidare il centrodestra alle prossime elezioni regionali in Puglia. E a ribadirlo è una nota ufficiale del partito della Meloni. «Nel rispetto degli accordi assunti che assegnano a Fdi l’indicazione dei candidati per Puglia e Marche – annunciamo le candidature di Raffaele Fitto per la Puglia e di Francesco Acquaroli per le Marche». Questo nonostante le parole di prudenza del segretario regionale della Lega.

E dunque Cerignola, la città di Tatarella, sarà impegnata, a destra, nel sostenere Fitto, uomo che con Cerignola ha un diretto legame, oggi alimentato dalla personale amicizia con Antonio Giannatempo. Ma non è questa la notizia più importante per la città ofantina.

Il primo endorsement a Fitto è infatti giunto proprio dall’ex-Sindaco di Cerignola Franco Metta, il vertice di quell’amministrazione sciolta per infiltrazioni mafiose lo scorso ottobre. «Da ora sono in campagna elettorale – scrive su Facebook – Cerignola vota Fitto, senti a me». Parole che hanno fatto infuriare non poco i vertici degli ex-An. Seppure l’ex-missino viene da quella storia, l’idea di averlo a fianco in campagna elettorale spaventa, e non poco, i sovranisti. L’onta dello scioglimento per mafia e l’appoggio di Metta potrebbe forse nuocere all’immagine dell’ex-ministro a Cerignola, anche se in campagna elettorale tutto è concesso. Soprattutto “raccogliere” consenso.