Da sabato la “Luce della Pace” di Betlemme alla parrocchia di San Trifone

Sabato 21 dicembre arriva alla Parrocchia di San Trifone a Cerignola, la “Luce della Pace” di Betlemme. Si tratta di un lume, che viene acceso direttamente dalla lampada collocata nella Grotta della Natività, il quale arde ininterrottamente dal 1347, sul punto dove la tradizione indica la nascita di Gesù, alimentata a turno dall’olio donato da tutte le Nazioni cristiane della Terra. Essa rappresenta la presenza sempiterna del Signore sulla terra, come Luce delle genti.

La luce verrà presa in consegna dagli Esploratori del Gruppo Scout Cerignola 2 “San Michele”, sabato 21 alla stazione di Foggia e portata in parrocchia la sera stessa, restando disponibile in sacrestia e chiedendo ai responsabili per poter accendere altre fiamme. La Luce della Pace di Betlemme, verrà portata in processione all’inizio della messa delle 11 di domenica 22 dicembre, mentre in precedenza farà visita alle parrocchie di Cristo Re (ore 10.15) e San Domenico (ore 10.30).

Se a casa ci sono dei bambini, ditegli che è importante che vigilino sulla fiamma della luce, affinché resti sempre accesa, cambino il lumino prima che sia totalmente consumato, accendendo il nuovo dalla fiamma del vecchio. Quando arriva Gesù Bambino, vorrebbe trovarla accesa, per potersi scaldare con il calore del cuore di chi la porta dentro. A sua volta, sarebbe bello che chi la riceve, la porti nelle case della gente, famiglie bisognose, persone sole. Sarebbe quasi un segno tangibile della presenza di Gesù nella loro casa.