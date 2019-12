La Brio Lingerie Pallavolo Cerignola vince in rimonta al quinto set sulla Primadonna Bari

L’ultima partita del 2019 si tinge di fucsia con le pantere della Brio Lingerie Pallavolo Cerignola che, dopo due ore di partita, hanno la meglio al tie-break sulla forte formazione ospite del Primadonna Bari allenata da Rosa Ricci. L’importanza della gara è lampante già dal primo set, quando le due compagini combattono a suon di scambi importanti e non lasciano nulla al caso: nel primo parziale sono le ospiti a spuntarla solo ai vantaggi (24-26). La reazione delle pantere, grazie anche ad un tifo sempre caldo come lo è quello dei supporter fucsia, non si fa attendere: Valecce in difesa è impeccabile, Di Candia e Nuovo lì davanti sono letali per la retroguardia del capoluogo: è 1-1 al PalaDileo (25-16).

Il terzo e il quarto parziale seguono lo stesso canovaccio dei precedenti, con entrambe le formazioni mai dome e vogliose di portare a casa l’intera posta in palio: dopo il terzo set vinto dalle baresi (23-25), il quarto periodo vede sempre le pantere intente a non mollare di un centimetro. 25-21 e gara che si protrae al tiebreak. L’ultimo set, in un palazzetto caldissimo, vede la Pallavolo Cerignola di mister Castellaneta gettare il cuore oltre l’ostacolo e portare a casa due punti importantissimi, contro una diretta concorrente, salutando nella maniera migliore il 2019.

Adesso spazio al meritato riposo, si ritornerà in campo dopo le feste con la trasferta del PalaDolmen di Bisceglie, quando le fucsia saranno ospiti della Sportilia Bisceglie.