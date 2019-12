Vento forte, Guardia Nazionale Ambientale all’opera per liberare una strada di Cerignola

Nella giornata di ieri, caratterizzata da un fortissimo vento, la Guardia Nazionale Ambientale del Distaccamento di Cerignola si è attivata per risolvere una situazione di pericolo per l’incolumità pubblica: a causa della caduta di un albero, proprio per l’intensità del vento e con potenziali rischi per la viabilità, le guardie sono intervenute per mettere in sicurezza la zona, avvisando le Forze dell’ordine dell’accaduto e fortunatamente senza il coinvolgimento di nessun automobilista. L’organizzazione tiene a rivolgere un plauso ai cittadini, che con grande senso civico, hanno contribuito alla messa in sicurezza della strada. Il fatto è accaduto in via Madonna Santissima di Ripalta, a sette chilometri dal centro abitato di Cerignola.

