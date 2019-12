Chiude il 2019 a punteggio pieno il Basket Club Cerignola

Chiude il 2019 con la dodicesima vittoria il Basket Club Cerignola, che supera al Pala Dileo per 97-86 (23-23; 28-22; 30-17; 16-24 i parziali) la Scuola di Basket Lecce nella C silver di pallacanestro.

Inizio equilibrato e difese agguerrite, i locali vanno a canestro solo con Jonikas e Musci, gli ospiti ribattono con le triple di Laudisa, Colella, Gelov e Mijatovic e il periodo si chiude 23 pari. Dall’equilibrio nel secondo periodo Cerignola tenta l’allungo ma Leopizzi trova un Pinto inspirato. La parità nel punteggio è rotta solo nel finale di quarto: si va a riposo sul punteggio di 51-45.

Dopo l’intervallo lungo Cerignola torna in campo con orgoglio e la qualità dei giocatori che ha ben presto fa la differenza: Jonikas è cecchino implacabile, Pappalardo, Musci e Calò non sono da meno e ben presto il divario sale a 20 punti. Per i leccesi non è facile arginare i padroni di casa e chiudono il terzo periodo sotto di 17. L’ultimo quarto vede Cerignola che cerca di gestire il vantaggio, ma capitan Dell’Anna spinge i suoi alla rimonta, ma quest’ultima riesce solo a diminuire lo svantaggio che alla sirena finale è 97-86.

Dodici vittorie su dodici gare giocate, uno score invidiabile che posiziona stabilmente al vertice della classifica il Basket Club Cerignola, ma non solo. Le ambizioni di vittoria del team ofantino vengono confermate e rilanciate da prestazioni che non conoscono zone opache. Adesso ci saranno due settimane di pausa, utili per ricaricare le batterie e prepararsi alla volata finale, nella quale la squadra del presidente Franco Metta sarà chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere in questo 2019.

CERIGNOLA: Jonikas 30, Musci 22, Pappalardo 22, calò 12, Iaia 4, Romano 2, Pirrone 5, Pepe, Russo, Gvezdauskas n.e.

LECCE: Segura 19, Laudisa 15, Pinto 21, Colella 10, Dell’Anna 4, D’Autilia 2, Gelov 7, Mijatovic 8, Capoccia, Sava