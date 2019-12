Barletta, tragedia sfiorata per lite in discoteca. Accoltellato un 18enne di Cerignola

Poteva finire in tragedia la notte della vigilia di Natale a Barletta. Una lite in discoteca è degenerata fino all’accoltellamento di un 18enne di Cerignola, salvo per miracolo dopo un intervento chirurgico d’urgenza all’ospedale Dimiccoli. Subito arrestato l’aggressore dagli agenti di polizia del commissariato di Barletta, intervenuti con prontezza sul luogo del fattaccio. In manette è finito il 18enne barlettano Davide Daddato ritenuto responsabile dei reati di possesso di coltello e tentato omicidio.

IL FATTO Alla base della lite ci sarebbero futili motivi. Sembrerebbe che a scatenare l’ira di un gruppo di barlettani, sia stata una semplice spallata, di quelle che capitano di frequente nei locali da ballo, super pieni durante le feste. Le strade dei due giovani, entrambi incensurati, si sono incrociate intorno alle 2 della notte tra il 24 e 25 dicembre sulla pista di una nota discoteca (Off Street) ubicata in località Palombaro alla periferia della città. Il 18enne di Cerignola è stato aggredito all’interno del locale da 5 o 6 barlettani, e poi la lite è degenerata all’esterno della struttura, sfuggendo all’attenzione dei tanti presenti e del servizio di sicurezza della discoteca. Daddato pare abbia colpito con un pugno il cerignolano, procurandosi escoriazioni alla propria mano per la presenza di grossi anelli e provocando la frattura al setto nasale del coetaneo. Non contento, pare abbia inferto una coltellata all’addome della vittima. Il coltello, con una lama di circa 8 centimetri, non è stato ritrovato, perché gettato nelle campagne circostanti subito dopo l’aggressione. Il ferito è rimasto sul posto ed è riuscito a chiedere aiuto al 118. Ricoverato all’ospedale di Barletta, è stato sottoposto ad un intervento urgente. Dopo tre giorni la prognosi è stata sciolta con il miglioramento delle sue condizioni, che adesso escludono il pericolo di vita.