Incidente per Uccio De Santis: è in codice rosso. Stasera era atteso a Trani

Incidente grave sulla Bari-Bitritto. Coinvolto il comico Uccio De Santis. A seguito di un tamponamento, infatti, si è ribaltata l’auto con a bordo il comico barese. De Santis è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al Policlinico di Bari. Il cabarettista era atteso a Trani per lo spettacolo di capodanno in piazza.

Nonostante sia stato trasportato in codice rosso le sue condizioni non sarebbero critiche. È rimasto ferito in maniera più lieve invece il conducente dell’altro veicolo coinvolto. Sul posto, oltre a Polizia e Carabinieri, il personale 118.