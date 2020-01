AGoGo, dal 3 gennaio servizio navetta per i lavoratori agricoli stagionali

Si chiama #AGoGo ed è il nuovo progetto di mobilità etica, promosso da Associazione “Alla Giornata” con il sostegno della Regione Puglia-Sezione Servizi per il Cittadino, per le Politiche Migratorie e Antimafia sociale. Dal 3 Gennaio al 3 Marzo 2020, a favore di tutti i lavoratori migranti impegnati in attività agricole stagionali, sarà disponibile un servizio navetta che agevolerà il loro trasporto da e verso il luogo di lavoro.

Il mini-bus “AGoGo” è una soluzione di trasporto:

SOSTENIBILE, perchè consente ai lavoratori agricoli “a giornata” e alle aziende agricole che impiegano lavoratori stranieri, di non utilizzare i propri veicoli (con relativa riduzione di spese di carburante, di manutenzione auto, di emissioni inquinanti);

CONFORTEVOLE in quanto la navetta permetterà lo spostamento ad hoc e personalizzato, da casa al luogo di lavoro e ritorno;

CONDIVISA in quanto permette di rendere il viaggio un modo per instaurare RELAZIONI, come già testimoniato da realtà affermate (quali UBER o BLABLACAR);

SICURA e che salvaguarda la DIGNITA’ UMANA, evitando che tanti lavoratori migranti o meno abbienti, fruiscano di mezzi ILLEGALI o non a norma.

La navetta “della dignità” di Associazione “Alla Giornata” sarà fruibile SOLO su prenotazione telefonica, da effettuarsi almeno 24 ore prima della partenza, e sino a esaurimento posti a disposizione (massimo 8 posti per singola tratta), contattando il numero +39 371 483 2816 (disponibile anche in lingua Inglese). Si accettano prenotazioni solo per trasferimenti nell’area del Comune di Cerignola e immediate vicinanze. Il servizio navetta è GRATUITO per i lavoratori migranti/svantaggiati iscritti o che si iscriveranno all’Associazione (Il costo della quota associativa annuale è di Eur. 5,00).

Per maggiori informazioni:

ASSOCIAZIONE “ALLA GIORNATA” ONLUS – CERIGNOLA (FG)

tel + 39 371 483 2816

FACEBOOK: https://www.facebook.com/allagiornata.org