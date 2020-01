Pallacanestro, Basket Cerignola in casa dell’Adria Bari per la prima del 2020

Ritorna in campo il Basket Club Cerignola che affronterà in trasferta l’Adria Bari questo pomeriggio alle 19,30 per il primo turno del 2020 della C silver di pallacanestro. Primo impegno dell’anno dunque dopo un 2019 costellato di successi. Dalla promozione in C Silver in primavera, fino alla cavalcata mostrata in questi primi mesi. Il Basket Club Cerignola non sa perdere ed è capolista solitaria a punteggio pieno.

Un primato di punti ma anche di gioco. Infatti il quintetto di Peppe Vozza ha mostrato solidità praticamente in ogni gara. Gioco e fraseggi da ben altra categoria, gare sempre in pugno, panchina ben assortita per un collettivo che non teme confronti. La squadra del presidente Franco Metta è nella C silver la squadra da battere; obiettivo di ogni concorrente, ad ogni gara, è fare lo sgambetto alla capolista.

Ci proverà l’Adria Bari sul proprio campo in occasione della 13esima giornata. La squadra barese arriva da una sconfitta in casa della Fortitudo Trani. Distanziata 10 punti dalla capolista Bari staziona al sesto posto in graduatoria con i suoi 14 punti frutto di sette vittorie e cinque sconfitte, nelle dodici gare giocate.

Una gara non semplice dunque, anche se Cerignola ha abituato un po’ tutti alla vittoria, sempre e comunque. Questo pomeriggio toccherà a Bari provare a frenare l’imbattibilità del quintetto ofantino. Lo farà con i propri mezzi, con concentrazione e con voglia di rivincita dopo la sconfitta prenatalizia. Cerignola farà la sua gara, provando a chiudere i giochi già alla pausa lunga. Sempre con l’obiettivo di non mettere a rischio la vetta in un campionato dove le inseguitrici non mollano.