Agguato davanti alla saletta. La difesa chiede un confronto

Scarcerato dopo 8 mesi, ha ottenuto i domiciliari Luigi Tarantino, 32 anni di Cerignola, accusato del tentativo di omicidio del concittadino Leonardo Digirolamo di 26 anni: fu ferito gravemente a colpi di pistola davanti a una sala i via Trapani il pomeriggio del 6 aprile 2018. Il presunto pistolero, che respinge le accuse, fu arrestato dalla Polizia il 23 aprile 2019 su ordinanza del gip: risponde di tentato omicidio e armi. Avrebbe agito per contrasti e «gelosie» legate al mondo dello spaccio di droga secondo l’ipotesi accusatoria. Tarantino respinge le accuse, e sostiene che all’ora del delitto era lontano dal luogo dell’agguato e in compagnia di familiari. Il gup del Tribunale di Foggia ha ritenuto attenuate le esigenze cautelari, accolto l’istanza dell’avvocato Giuseppe Perrone e mandato ai domiciliari Tarantino.

Il gup a marzo dovrà anche pronunciarsi sulla richiesta difensiva di processo abbreviato condizionato sia a interrogare una testimone che ha raccontato di aver appreso del coinvolgimento dell’imputato nell’agguato da una parente stretta dello stesso Tarantino, la quale invece nega la circostanza; sia a un confronto tra testimone e parente dell’imputato. A carico di Tarantino ci sono ci sono testimonianze, riprese video, l’alibi ritenuto falso dall’accusa, e intercettazioni. Il tentato omicidio avvenne alle 6 di pomeriggio del 6 aprile del 2018. Leonardo Digirolamo, già noto alle forze dell’ordine, era nei pressi di una sala scommesse in via Trapani quando sopraggiunse il killer col volto coperto da un casco integrale a bordo di una moto senza targa, e che esplose 4 colpi di pistola: la vittima fu colpita ad addome e torace e ricoverata inizialmente con prognosi riservata.

«Dalla visione dei video emersero forti sospetti su Tarantino» scrisse in una nota la Questura nel dar notizia dell’arresto dell’attuale imputato avvenuto un anno dopo il ferimento, ad aprile 2019 «le cui fattezze fisiche erano compatibili con quelle di chi viaggiava sulla “moto Gilera GP800” usata per l’agguato. Sospetti consolidati da quanto poi emerso dalle intercettazioni. Conferme sul coinvolgimento di Tarantino nell’agguato» proseguiva la ricostruzione dei poliziotti «arrivarono dalle intercettazioni che riguardarono la stessa vittima, che sin dal primo momento assunse un atteggiamento omertoso e non collaborativo con la Polizia». Digirolamo intercettato si sarebbe «lasciato andare a commenti significativi sul coinvolgimento di Tarantino, notato da alcuni conoscenti subito dopo l’agguato aggirarsi nei pressi della sala scommesse con la figlia in braccio». Ecco alcuni stralci delle intercettazioni: «quel pezzo di m… con la figlia in braccio… però gliela devo dire… appena esce dall’ospedale…»; «Luigi, Luigi infamone; scoppiatone. ti taglio, ti devo agguantare”». Nella nota stampa diffusa in occasione dell’arresto, i poliziotti ipotizzarono che il movente del tentativo di omicidio fossero «gelosie legate ai guadagni ricavati dallo smercio della droga da parte della vittima».