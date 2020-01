Lavoratori della sosta a pagamento senza stipendio: «la situazione è critica»

Ancora in agitazione i dipendenti della sosta a pagamento per i quali il futuro lavorativo è più che incerto. Dopo che a settembre scorso fu revocato il contratto con la Gielle Service (era sindaco Franco Metta, ndr) la gestione passo a Officine Diciomma.

Dal 28 novembre scorso è stata avviata una nuova gara per la sosta a pagamento sugli oltre 1200 stalli, per la gestione parcheggi e per i servizi di pubbliche affissioni, installazione e manutenzione segnaletica stradale. Nonostante tutto i lavoratori attendono ancora gli stipendi e le tredicesime. Al momento quel che i lavoratori hanno ricevuto è solo un acconto di ottobre, circa 1000 euro.

Intanto il 31 di gennaio termina l’affidamento per le Officine Diciomma; a tal proposito la paura dei lavoratori, oltre quella del proprio futuro, è quella di ritrovarsi senza il pagamento degli arretrati. Una delegazione di lavoratori ha incontrato nelle scorse settimane il commissario Umberto Postiglione, proprio per ricevere rassicurazioni rispetto al pagamento degli arretrati. Nuovi sviluppi, soprattutto in riferimento alla nuova gara, si attendono a partire da metà mese.